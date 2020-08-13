"منتدى الرياض".. 65% من الوظائف المستقبلية يجب أن يكون الشباب جاهزين لها

الشدادي: كثير من الوظائف مهددة بالإلغاء وأخرى ستتولد نتيجة للتحول للذكاء الاصطناعي

عقد منتدى الرياض الاقتصادي أمس، أولى ندواته الافتراضية لمناقشة الدراسات التي قدمت في دورة المنتدى التاسعة، إذ خصصت الندوة التي أدارها عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد اليحيى، لمناقشة دراسة وظائف المستقبل في المملكة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة مجموعة نما المعرفية الدكتور عبدالله الشدادي، ملامح الدراسة وما اشتملت عليه من فصول ونتائج والتوصيات التي خلصت إليها، مؤكدًا أن ما تشهده المملكة من تغيرات اقتصادية واجتماعية في ظل رؤية المملكة 2030، سيسهم في توفير مزيد من الفرص الوظيفية، وأن كثيرًا ما يتم ربط وظائف المستقبل بالجانب الرقمي.

وذكر أن هناك العديد من الوظائف مهددة بالإلغاء أو التغير، وفي المقابل هنالك الكثير من الوظائف التي ستتولد نتيجة للتحول للذكاء الاصطناعي، مفيدًا أن هناك ما يمثل نحو (65%) من الوظائف المستقبلية التي يجب أن يكون الشبابُ جاهزين لها، متناولاً في هذا الجانب التجارِب الدولية للتحول الوظيفي في بعض الدول.

من جهتها، أوضحت مستشار وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتورة منى الحفظي أن هناك حاجة للاستعداد المبكر للاستفادة من الوظائف المستقبلية، وأن التحول الرقمي سينتج عنه وظائف عدة ما يستدعي أن تكون هناك آلية للتعامل والتكيف مع المتغيرات، مؤكدة أن الوظائف المستقبلية لن تكون محصورة على مستوى المملكة بل تتجاوز الحدود الجغرافية مما سيؤدي إلى رفع الإنتاجية والتنافسية.

وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى المرونة في التعليم لمواكبة سرعة التطور التقني واكتساب مهارات جديدة، مؤكدة أن جائحة كورونا كشفت عن جاهزية البنية التحتية في المملكة من حيث التطور التقني.

من جهته، دعا رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز الدكتور عبدالله الجغيمان إلى إطلاق مبادرات جديدة تساعد على اكتساب المهارات والاهتمام بتطوير النظام التعليمي للخروج به من الدائرة التقليدية إلى نظام تعليمي مستمر يساعد في نقل المعرفة ويسهم في صناعة الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الوظائف لا تموت بل تتطور.