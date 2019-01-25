شهيدان في غزة ورام الله برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

39 مصاباً خلال مسيرات العودة بينهم أحد المسعفين

استشهد اليوم فلسطينيان وأصيب 39 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ أحدهما في قطاع غزة خلال مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية للقطاع، والآخر في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن المواطن إيهاب عطالله حسين عابد (٢٥ عاماً) استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح.

وارتفعت حصيلة الإصابات برصاص الاحتلال، اليوم الجمعة، إلى 39 إصابة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقمه تعاملت مع 39 إصابة جراء قمع الاحتلال للتظاهرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، من بينها 6 إصابات بالرصاص الحي، و6 إصابات بالرصاص المطاطي.

وسجلت طواقم الهلال الأحمر إصابة العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المتظاهرين، بينما سجلت الطواقم إصابة 16 مواطناً بقنابل الغاز.

وأصيب شاب بجراح خطيرة بالرأس لشاب ٢٤ عاماً من شرق البريج وسط قطاع غزة، كما أصيب مسعف بطلق مطاطي في الظهر أثناء قيامه بإسعاف شاب مصاب شرق غزة.

كما استشهد مساء اليوم الجمعة الفتى أيمن أكرم عثمان حامد، من بلدة سلواد في مدينة رام الله بالضفة الغربية، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال.

