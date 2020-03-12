"الصحة العالمية" تدعو دول العالم إلى الصمود في مواجهة "كورونا"

"جيبريسوس" أشار إلى أن تخفيف قيود الانتشار فكرة خطيرة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، جميع الدول اليوم (الخميس)، إلى الإصرار والصمود في المعركة مع وباء كورونا.



واعتبر "جيبريسوس" في كلمة أمام دبلوماسيين في جنيف، أن وصف "كورونا" بأنه وباء لا يعني أن تستسلم الدول، ففكرة تحول الدول من الاحتواء إلى تخفيف حدة الانتشار خاطئة وخطيرة.



وطالب كل الدول وهي تواصل استراتيجية الاحتواء، بأن تحقق توازنًا جيدًا بين حماية الصحة والحيلولة دون حدوث ارتباك اقتصادي واجتماعي واحترام حقوق الإنسان.