"الصحة العالمية" تدعو دول العالم إلى الصمود في مواجهة "كورونا"

"جيبريسوس" أشار إلى أن تخفيف قيود الانتشار فكرة خطيرة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، جميع الدول اليوم (الخميس)، إلى الإصرار والصمود في المعركة مع وباء كورونا.

واعتبر "جيبريسوس" في كلمة أمام دبلوماسيين في جنيف، أن وصف "كورونا" بأنه وباء لا يعني أن تستسلم الدول، ففكرة تحول الدول من الاحتواء إلى تخفيف حدة الانتشار خاطئة وخطيرة.

وطالب كل الدول وهي تواصل استراتيجية الاحتواء، بأن تحقق توازنًا جيدًا بين حماية الصحة والحيلولة دون حدوث ارتباك اقتصادي واجتماعي واحترام حقوق الإنسان.

فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية

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12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 04:52 PM

"جيبريسوس" أشار إلى أن تخفيف قيود الانتشار فكرة خطيرة

"الصحة العالمية" تدعو دول العالم إلى الصمود في مواجهة "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، جميع الدول اليوم (الخميس)، إلى الإصرار والصمود في المعركة مع وباء كورونا.

واعتبر "جيبريسوس" في كلمة أمام دبلوماسيين في جنيف، أن وصف "كورونا" بأنه وباء لا يعني أن تستسلم الدول، ففكرة تحول الدول من الاحتواء إلى تخفيف حدة الانتشار خاطئة وخطيرة.

وطالب كل الدول وهي تواصل استراتيجية الاحتواء، بأن تحقق توازنًا جيدًا بين حماية الصحة والحيلولة دون حدوث ارتباك اقتصادي واجتماعي واحترام حقوق الإنسان.

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فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية

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