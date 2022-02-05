وثقتها عدسة "سبق".. لوحة جمالية ومناظر خلابة في جريان وادي النخيل بـ"مرات"

مياه جارية وأشجار وارفة تحاكي في جمالها الأنهار الطبيعية والجداول الخلابة

شكّل وادي النخيل بمحافظة مرات، لوحات جمالية ومناظر طبيعية، جذبت الأنظار وأغرت المتنزهين بعد هطول الأمطار ليلة البارحة، على المحافظة؛ إذ شكلت مياه الوادي الجارية بين النباتات البرية والأشجار الوارفة الكثيفة مناظر تحاكي في جمالها الأنهار الطبيعية والجداول الخلابة؛ مما جعلها مقصد الكثير من محبي الطبيعة.



وشهد وادي "النخيل" جنوب محافظة مرات، حركة مزدحمة للمتنزهين، اليوم السبت ، حيث يتوافدون من محافظة مرات والعاصمة الرياض والمحافظات المجاورة للاستمتاع بالمناظر الجمالية للوادي.



لحظات اتسمت بالجمال العالي، الذي يمثل واقع تلك المنطقة خلال هطول الأمطار؛ مما أغرى عددًا من متابعي الجمال الرباني من المصورين، لالتقاط تلك اللحظات، التي قد لا تعود؛ إلا أن التصوير يوثق تلك الحالة الجميلة.



ويستمتع رواد المتنزهات بالغدران الصافية والمياه الجارية على امتداد الوادي وشعابه، وسط الأشجار الكثيفة الواقعة على جوانبه ، إضافة إلى الجو الجميل المعتدل الذي يميل إلى البرودة؛ ما يضفي على المنطقة جوًا ربيعيًا يعيشه هذا الوادي.



عدسة "سبق" وثقت تلك المناظر الخلابة واللوحات الطبيعية بالفيديو والصور.