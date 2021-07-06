تمارين جري ولياقة تجهز الهلال لمعسكر النمسا .. وماريغا يشارك في التدريبات

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم تدريباته الاعتيادية في مقر النادي تأهبًا للسفر إلى النمسا 12 يوليو الجاري لإجراء معسكر خارجي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021 / 2022م.

طبق الجهاز الفني بقيادة البرتغالي "ليوناردو جارديم" تدريبات لياقية وبدنية متنوعة، حيث عمد المدرب البرتغالي إلى تطبيق تدريبات فنية في جزء من الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بتدريبات الجري حول الملعب.

وشهد المران مشاركة المحترف المالي "موسى ماريغا" في التدريبات الجماعية.

واستكمل اللاعبون صباح اليوم فحوصهم الطبية في مقر النادي، يشتمل برنامج الفريق يوم الغد على فحوص طبية وتدريبات صباحية ومسائية.

يُشار إلى أن فترة الإعداد للفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد تتضمن معسكرًا إعداديًا في النمسا يبدأ 12 يوليو الجاري ويستمر حتى الثاني من شهر أغسطس المقبل، وفيه ينتظر أن يخوض الفريق خمس مباريات ودية للوقوف على جاهزية اللاعبين.



