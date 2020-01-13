الأرصاد: أتربة مثارة على عدة مناطق ابتداء من غد وحتى الخميس

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن حالة نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق في المملكة؛ ستبدأ من يوم غد إلى يوم الخميس القادم.
وأضافت: تشير التوقعات إلى تأثر مناطق المدينة المنورة ومكة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ خاصة خلال النهار، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح المثيرة للأتربة والغبار
خاصة خلال النهار مصحوبة برياح نشطة وخصوصًا على مكة والمدينة
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن حالة نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق في المملكة؛ ستبدأ من يوم غد إلى يوم الخميس القادم.
وأضافت: تشير التوقعات إلى تأثر مناطق المدينة المنورة ومكة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ خاصة خلال النهار، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس.