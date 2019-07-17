شاهد .. بلدية جنوب جدة تدهم أحواشاً لتجميع أسطوانات الأكسجين

تديرها عمالة وافدة وسبّبت روائح كريهة ومزعجة للسكان

دهمت بلدية جنوب جدة الفرعية، بمساندة فريق من الضبط الميداني بشرطة جدة، ٤ أحواش بحي الحذيفات بالكيلو ٢٩ تديرها عمالة أجنبية تعمل على تجميع أسطوانات الأكسجين والسكراب داخل الأحياء السكنية التي تتسبّب في تسرُّب روائح كريهة مزعجة للسكان.

وتمّ ضبط عددٍ من الأنابيب وإغلاق المحال ورصد عدّادات الكهرباء، وإحالتها إلى جهة الاختصاص، وتابع عملية الدهم رئيس الفرع عبدالعزيز غوص؛ ووُجد ميدانياً مدير إدارة المراقبة صالح الشهري.