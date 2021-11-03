"المرور" يبدأ تطبيق مخالفة "إركاب الأطفال في المقاعد الأمامية"

لمَن تقل أعمارهم عن 10 سنوات.. والمخالفة بين 300 و500 ريال

أعلن المرور السعودي بدء العمل في رصد وتحرير المخالفات ميدانياً للمركبات التي يقوم قائدها بإركاب الأطفال في المقاعد الأمامية، إلا إذا كانت المركبة لا يوجد بها مقاعد خلفية.

ووفقاً لقناة "الإخبارية"، فإن قيمة المخالفة لا تقل عن (300) ريال، ولا تزيد على (500) ريال، وذلك في حال عدم استخدام مقاعد الأمان المخصّصة للأطفال لمن تقل أعمارهم عن 10 سنوات.