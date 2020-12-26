"طوارئ مكافحة الأمراض الوبائية" في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع العيادات خلال الفترة 10 – 16/ ديسمبر 2020م في قسم التسجيل والفرز 772مستفيدًا، وقسم الملاحظات 21 شخصًا، وعيادة التنويم 19 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 772 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 623 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 42 حالة، وصُرفت الأدوية لـ 795 مريضًا، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية محافظة حجة اليمنية

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26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442 04:21 PM

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

"طوارئ مكافحة الأمراض الوبائية" في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع العيادات خلال الفترة 10 – 16/ ديسمبر 2020م في قسم التسجيل والفرز 772مستفيدًا، وقسم الملاحظات 21 شخصًا، وعيادة التنويم 19 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 772 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 623 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 42 حالة، وصُرفت الأدوية لـ 795 مريضًا، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

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مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية محافظة حجة اليمنية

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