"الثبيتي" يتفقد سير العمل بالمراكز الصحية بـ"تربة".. والمحافظ يطلع على الجهود

"سبق" زفت التهنئة للأهالي بتدشين العيادة المتنقلة خلال الأسابيع المقبلة

تفقد المساعد للصحة العامة بصحة الطائف، خالد بن محمد الثبيتي، صباح اليوم، سير العمل بالمراكز الصحية بمحافظة تربة، والتابعة إدارياً وفنياً للشؤون الصحية بمحافظة الطائف.

وخلال الجولة وقف "الثبيتي" على مركز عيادة "تطمن" المتخصصة في إجراء المسحات الطبية للتأكد من الإصابة من عدمها بفيروس "كورونا".

وتفقد "الثبيتي" مركز صحي الحشرج، والتقى مدير المركز، نواف بن عائض البقمي، والكادر الطبي، واطلع على الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين بأرقى المستويات، مشيداً بما شاهده من جهود مبذولة وحثهم على مواصلة تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمراجعين.

وزار المساعد للصحة العامة بصحة الطائف، خالد الثبيتي، محافظ تربة عبدالله آل قراش، في مقر المحافظة، لمناقشته في احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها للعمل على دعم المحافظة بكافة المتطلبات وفق المعايير والآليات المعتمدة، والتي تحددها الطاقة الاستيعابية وعدد المستفيدين من الخدمات الصحية.

واطلع المحافظ على جهود صحة الطائف وأبرز الأعمال المستقبلية لها في محافظة تربة.

و زفت "سبق" التهنئة لأهالي تربة بمناسبة تدشين عيادة متنقلة خلال الأسابيع القادمة تهدف إلى تسهيل وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لأهالي ⁧المحافظة ⁩والمراكز التابعة لها.