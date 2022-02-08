أحدها تضمّن دعماً مالياً من "الزكاة" لهذه المنشآت.. مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات

وافق على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية واطلع على عدد من الموضوعات

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهلّ الجلسة، تناول مجلس الوزراء مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات المشتركة وتعزيز أواصر التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى في المجالات كافة.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه، أن المجلس استعرض إثر ذلك، عدداً من الموضوعات وتطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، والجهود الدولية المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وتطورها وازدهارها.

وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال الإحاطة السنوية على مستوى السفراء للدول الأعضاء في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من التزامها الراسخ واهتمامها بمكافحة الإرهاب، والعمل مع منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال، انطلاقاً من الشراكة الرائدة والمستمرة في الجهود العالمية لمكافحة هذه الآفة.

وعدّ المجلس، ما اشتمل عليه المؤتمر التقني الدولي في نسخته الأولى التي عقدت بالرياض، من إطلاق مبادرات واستثمارات تجاوزت (6.4) مليارات دولار، تجسيداً للجهود المستمرة من المملكة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي؛ لتحقيق الفائدة والتقدم للعالم أجمع، ولتعزيز الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المقدوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمركز الأوكراني للأرصاد الجوية الهيدرولوجية التابع لخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة تايلند للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال التعدين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني للملكية الصناعية في الجمهورية الفرنسية.

سادساً:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7/ 9/ 1439هـ، لتكون على النحو الوارد في القرار.

سابعاً:

لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقديم دعم مالي للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية مبلغاً قدره (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال.



ثامناً:

الموافقة على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للمركز الوطني للتنافسية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.