"كورونا" يضرب النمسا بموجة ثانية.. وتشديد على الالتزام الصارم بالإجراءات

تحذير من تخطي الإصابات الألف يومياً

واصلت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" ارتفاعها في العديد من دول العالم بينها النمسا، التي أعلنت اليوم (الأحد) أنها تشهد موجة جديدة للوباء.

وذكر رئيس حكومة النمسا سيباستيان كورتز، أن البلاد في بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وحذر "كورتز" من أن عدد الإصابات قد يتجاوز الألف يومياً في وقت قريب، داعياً السكان إلى التزام صارم بإجراءات مكافحة الفيروس وخفض الاتصالات إلى أدنى حد، وفقاً لـ"فرانس 24".