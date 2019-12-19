5 محظورات تتنافى مع الضوابط البيئية لإقامة المخيمات.. تعرف عليها

نبهت أمانة منطقة الرياض المتنزهين الراغبين في إقامة المخيمات، من الوقوع في محظورات التخييم أو أحدها، مما يتنافى مع الضوابط البيئية.

وفي التفاصيل: شملت المحظورات: إتلاف البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية، وحظر إلقاء النفايات أو ردمها أو حرقها، كذلك حظر المساس بجميع الكائنات الفطرية.

وتضمّنت أيضًا: حظر ممارسة الرعي لأصحاب المواشي، وتجريف التربة أو أي حفر في الطريق.