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كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات كورونا

النفط يواصل ارتفاعه.. "برنت" أعلى من 51 دولارًا للبرميل

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ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.3% لتتداول عند 51.4 دولارًا للبرميل.

كما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.2% لتتداول عند 48.2 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".

كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام، ثم بدأت بالانخفاض مع أخبار السلالة الجديدة من الفيروس لتعود مجددًا للارتفاع.