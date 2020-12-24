النفط يواصل ارتفاعه.. "برنت" أعلى من 51 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.3% لتتداول عند 51.4 دولارًا للبرميل.
كما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.2% لتتداول عند 48.2 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".
كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام، ثم بدأت بالانخفاض مع أخبار السلالة الجديدة من الفيروس لتعود مجددًا للارتفاع.النفط أسعار النفط
كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات كورونا
ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.3% لتتداول عند 51.4 دولارًا للبرميل.
كما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.2% لتتداول عند 48.2 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".
كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام، ثم بدأت بالانخفاض مع أخبار السلالة الجديدة من الفيروس لتعود مجددًا للارتفاع.