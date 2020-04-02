"بوتين" يمنح الروس عطلة مدفوعة الأجر لمدة شهر لمكافحة تفشي "كورونا"

طالب المناطق بتحديد المؤسسات المزمع السماح لها بالعمل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس)، أن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب في روسيا؛ لإبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "بوتين" في خطاب متلفز: "قرّرت تمديد نظام أيام العطل حتى 30 أبريل الجاري"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبين أن هذا التدبير المعمول به منذ 28 مارس الماضي سمح بكسب الوقت، وسيتعين على المناطق الروسية تحديد المؤسسات التي سيسمح لها بالعمل وسبل العزل، التي ستفرضها على سكانها.

وجاء خطاب "بوتين" بعد أسبوع على خطاب أول بثه التلفزيون الروسي، وأعلن فيه عن أسبوع عطلة في البلاد لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.