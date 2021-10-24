9 حوادث في شهر.. شاهد مسلسل الخطر يتواصل في "دوار شقراء الرياض"!

خطابات "المرور" لم تشفع.. والبلدية لـ"سبق": لا مانع من تعديله بعد موافقة الأمانة

أصبح "دوار شقراء الرياض" يتربص بالمركبات بشكل مستمر؛ كون الدوار يقع في طريق مزدوج وخارج البنيان على طريق شقراء الرياض، إضافة إلى أن الطريق بثلاث مسارات، وفجأة يتم تحويله لمسار ونصف، كما يوجد رصيف للدوار معترض في وسط الطريق للقادم من الرياض؛ مما تسبب في حوادث مرورية متكررة.

وتفصيلًا، قامت بلدية شقراء بعمل دوار في طريق شقراء الرياض الذي يمر بالنفود الشرقي؛ وذلك بعد اعتماده من لجنة السلامة بالمحافظة.. وفور الانتهاء من العمل أصبح الدوار يتربص بالمركبات، كونه خارج البنيان وفي طريق مزدوج بثلاث مسارات، وعند الدوار؛ يتم تحويل الطريق لمسار ونصف، ووضع رصيف للدوار معترض في منتصف الطريق للقادم من الرياض؛ مما تسبب في وقوع حوادث متكررة، حتى بلغت في شهر واحد ٩ حوادث.

هذه الحوادث المتكررة جعلت إدارة المرور تخاطب البلدية لإزالة خطورته وعلاج وضعه، وذلك من خلال تصغير دائرة الدوار بحيث تكون الدائرة في الطريق (الخارج من شقراء فقط)، أما المسار القادم من الرياض فيكون بـ٣ مسارات، ويُزَال رصيف الدوار من وسط الطريق للحد من الحوادث الذي تسبب بها وضع الدوار؛ لا سيما وأن المسار الداخل للمحافظة لا يوجد فيه طريق يتجه شمالًا؛ فهو مسار مخصص للقادم من الرياض لشقراء فقط.

ومع مخاطبات إدارة المرور المتكررة للبلدية بضرورة علاج وضع الدوار الخطر، وتأكيدها بسرعة إصلاح وضع الدوار حفظًا للأرواح والممتلكات؛ إلا أن وضع الطريق لم يعالج وبقي على وضعه الخطر؛ مما جعل إدارة المرور تقوم بمخاطبة عدة جهات ذات علاقة، ومع ذلك لم يتم تعديل وضع الدوار.

ومع أن إدارة المرور أقرت الدوار ضمن لجنة السلامة بالمحافظة؛ لكنها أكدت أن الواقع أثبت أن وضع الدوار الحالي يشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، والواقع خير دليل على وجوب تعديله وإصلاح وضعه، فإقرار الدوار من قبل لجنة السلامة التي هي عضو فيها، لا يمنع من علاج وضعه الخطر؛ إذ أثبت الواقع خطورته وكثرة الحوادث فيه.

"سبق" بدورها تواصلت مع رئيس بلدية شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي، وطرحت عليه المشكلة بكل تفاصيلها، مستفسرة عن عدم تعديل الدوار رغم خطورته ورغم مخاطبات إدارة المرور المتكررة، فأكد أن البلدية لا تمانع في تعديل وضع الدوار الخطر، قائلًا: "نحن كذلك ليس لدينا ما يمنع من التعديل".

واستدرك مبينًا سبب عدم التعديل: "إلا أن المخططات أُعدت عن طريق وكالة الأمانة واعتُمدت من لجنة السلامة المرورية بشقراء، ويجب أن يكون التعديل والاعتماد وفق ذلك".