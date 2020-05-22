مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأردنية والفلسطينية والسورية في الأردن

يسلم تمور هدية المملكة لأفغانستان.. ويوزع 3.353 سلة غذائية في عدن وشبوة

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتسليم 150 طنًّا من التمور هدية المملكة لجمهورية أفغانستان.

سلّم المساعدات -نيابة عن المركز- سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي، لمعالي وزير أمور المهاجرين والنازحين الأفغاني سيد حسين عالمي بلخي.

وعبّر وزير المهاجرين عن شكره وامتنانه للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الدائم والمتواصل، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يوليه من اهتمام بتقديم تلك المساعدات.

وتأتي هذه الهدية ضِمن البرامج التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل للأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

من جهة أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجًا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 400 سلة غذائية رمضانية، استفاد منها 2000 فرد، من الأسر المحتاجة في محافظة المفرق.

وتلبي السلال الغذائية الرمضانية المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر الأردنية والسورية والفلسطينية؛ لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عنهم؛ وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 3.353 سلة غذائية رمضانية، تزن 248 طنًّا و122 كيلو غرامًا، على الأسر النازحة والمتضررة من السيول والأسر الأشد فقرًا في محافظتي عدن وشبوة.

وجرى توزيع 2.790 سلة غذائية رمضانية، في مديريات: (خورمكسر، وكريتر، والمعلا، والتواهي) بمحافظة عدن، استفاد منها 1.395 أسرة.. و563 سلة غذائية رمضانية، في مديرية عتق بمحافظة شبوة، استفاد منها 187 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في الجمهورية اليمنية.