البحرين تعلن عن 61 حالة إصابة جديدة بكورونا

الإجمالي 1482 حالة والعدد الكلي للمتعافين 1218

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصبح الإجمالي 1482 حالة و8 وفيات.

وقالت الوزارة: تعافى 29 حالة إضافية، ليصبح الإجمالي 1218 حالة، وتسجيل 61 حالة قائمة جديدة؛ منها 51 حالة لعمالة وافدة و3 حالات لمخالطين و7 حالات من الخارج.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 01:50 PM

الإجمالي 1482 حالة والعدد الكلي للمتعافين 1218

البحرين تعلن عن 61 حالة إصابة جديدة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصبح الإجمالي 1482 حالة و8 وفيات.

وقالت الوزارة: تعافى 29 حالة إضافية، ليصبح الإجمالي 1218 حالة، وتسجيل 61 حالة قائمة جديدة؛ منها 51 حالة لعمالة وافدة و3 حالات لمخالطين و7 حالات من الخارج.

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البحرين فيروس كورونا الجديد

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