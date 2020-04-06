"كورونا".. دراسة تقارن أداء حسابات "تويتر" لوزارات المواجهة بالمملكة

تمارس دوراً فعالاً إلى جانب الأدوار التوعوية والإرشادية للمواطنين والمقيمين

كشفت نتائج دراسة تحليلية عن الدور الفعّال لحسابات الوزارات عيّنة الدراسة في إدارة أزمة "كورونا"، إلى جانب الأدوار التوعوية والإرشادية العامة للمواطنين والمقيمين.

ونظراً للدور المنوط بعدد من الوزارات في أزمة "كورونا" التي تشهدها المملكة والعالم، عمد مركز القرار للدراسات الإعلامية إلى رصد دور حسابات تلك الوزارات في شبكة تويتر، وإدارتها لأزمة فيروس "كورونا" في المملكة، لا سيما وأنها المعنيّة بمواجهة الأزمة بشكل مباشر، وهي وزارات "الصحة، التجارة، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية"، خلال الفترة 14 - 28 مارس 2020.

وقد تصدّر حساب وزارة الصحة في حجم التغريد خلال الأزمة، متفوقاً على نظرائه من الحسابات عيّنة الدراسة، حيث غرّد بـ263 تغريدة، بمعدّل يومي يزيد على 18 تغريدة يومياً، وهو مؤشر كمي مرتفع يدلّ على مواكبة الوزارة للأحداث، وسعيها لإدارة أزمة فيروس كورونا بشكل فعّال، من خلال تكثيف المحتوى الرقمي الخاص بالأزمة.

وجاء حساب وزارة التجارة في المرتبة الثانية بعدد 218 تغريدة، بمعدل يومي يصل إلى 15 تغريدة، وفي المرتبة الثالثة يأتي حساب وزارة التعليم - عام، والذي قدم 177 تغريدة، بمعدل يومي بلغ 12 تغريدة، أما حساب وزارة الشؤون البلدية والقروية فقدّم خلال فترة التحليل 82 تغريدة، بمعدل يومي يبلغ 5 تغريدات، فيما غرّد حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ60 تغريدة، بمعدل يومي مقداره 4 تغريدات.

وفيما يتعلق بمستويات أداء وظائف الحسابات، فكانت على مستويين اثنين عام وخاص، يتعلق الأول منهما بالمهامّ الإرشاد والتوعية بالوباء، بينما يتعلق المستوى الخاص بأداء الوظائف الخاصة بكلّ وزارة.

وتمثّلت السمات العامة للوزارات، في نشاط رقمي مختلف المستويات من وزارة لأخرى، إضافة إلى ضعف الاستجابة العامة لتفاعلات المتابعين، والاعتماد في التفاعل على ردود نمطية جاهزة.

وبخصوص السمات الخاصة، فقد كان نصيب وزارة التعليم منها التزام حسابها بمعدّل واضح ومخصّص للتغريد اليومي، فيما اتسم حسابا وزارتي الصحة والتجارة بالمحتوى العام، وحساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع الخاص خلال الأزمة، إضافة إلى تغريدات توعوية عن فيروس "كورونا"، وأخيراً حساب وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي تميّز بالتوجيه للاستفادة من الخدمات المقدّمة إلكترونياً عن بُعد.

وتمثّلت توصيات مركز القرار للدراسات الإعلامية وفق نتائج الدراسة، في تكثيف معدّل التغريد اليومي للحسابات في الأزمات، إضافة إلى ربط التغريد بخطة أهداف الوزارة واهتمامات الجمهور، وتدريب مسئولي الحسابات على التعامل مع الأزمات.