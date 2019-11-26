زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ألبانيا

وقع على عُمق 10 كيلومترات

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا بقوة 6.4 درجة، وقع على بُعد 10 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة شيجاك في ألبانيا.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات ضرب المنطقة في الساعة 2:54 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

ولم تَرِد أي تقارير عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

زلزال ألبانيا

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26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441 08:31 AM

وقع على عُمق 10 كيلومترات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب ألبانيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا بقوة 6.4 درجة، وقع على بُعد 10 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة شيجاك في ألبانيا.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات ضرب المنطقة في الساعة 2:54 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

ولم تَرِد أي تقارير عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

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زلزال ألبانيا

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