"عبدالعزيز وعبدالكريم".. قصة شقيقين كتب فيها الأول فصلًا من الوفاء

عام ونصف عانى فيها الثاني من الغسيل الكلوي ثم كان التدخل في الأردن

تبرع عبدالعزيز بن فهيد الشمري، بكليته لشقيقه "عبدالكريم"؛ ليضع حدًّا لمعاناته مع الغسيل الكلوي المتكرر؛ إثر إصابته بالفشل الكلوي منذ عام ونصف تقريبًا.

وخضع "عبدالعزيز" و"عبدالكريم" لعملية ناجحة في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية؛ فيما غادر المتبرع المستشفى، وبَقِيَ المتبرع له تحت الملاحظة الطبية.

وأكد "عبدالعزيز" لـ"سبق" أن ما قام به يُعتبر واجبًا عليه؛ ليرى شقيقه ينعم بصحة وعافية، بعد الألم الذي ألمّ به خلال عام ونصف مضى.