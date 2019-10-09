آل الشيخ يعد لاعبي الهلال بمكافأة مالية

في حالة تحقيق اللقب الآسيوي

وعد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والمستشار في الديوان الملكي بتقديم مكافأة مالية لكل لاعب هلالي في حالة تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

وقال: "أنا سأستجيب للجماهير وأحضر المباراة النهائية إذا سمح لي فهد بن نافل رئيس نادي الهلال".

ليرد الرئيس الأزرق : "الله يحييك الهلال في انتظارك".

وعاد آل الشيخ مغرداً: "إن شاء الله نذهب سوية، ونأخذ الكأس ومني مكافأة ٢٠٠ ألف لكل لاعب إذا حققه الهلال".

وكان الهلال قد قطع مشواراً كبيراً نحو التأهل بعد تغلبه على السد القطري ذهاباً بنتيجة 4-1.

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09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 12:58 AM

في حالة تحقيق اللقب الآسيوي

آل الشيخ يعد لاعبي الهلال بمكافأة مالية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وعد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والمستشار في الديوان الملكي بتقديم مكافأة مالية لكل لاعب هلالي في حالة تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

وقال: "أنا سأستجيب للجماهير وأحضر المباراة النهائية إذا سمح لي فهد بن نافل رئيس نادي الهلال".

ليرد الرئيس الأزرق : "الله يحييك الهلال في انتظارك".

وعاد آل الشيخ مغرداً: "إن شاء الله نذهب سوية، ونأخذ الكأس ومني مكافأة ٢٠٠ ألف لكل لاعب إذا حققه الهلال".

وكان الهلال قد قطع مشواراً كبيراً نحو التأهل بعد تغلبه على السد القطري ذهاباً بنتيجة 4-1.

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