الموت يُغيّب محافظ ضمد "سمير الغامدي" بعد معاناة مع المرض

انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي، بعد معاناة مع المرض في مستشفى الحرس الوطني بجدة.

"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة "الغامدي"، ومنسوبي محافظة ضمد، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 12:19 PM

الموت يُغيّب محافظ ضمد "سمير الغامدي" بعد معاناة مع المرض

فهد كاملي

جازان

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انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي، بعد معاناة مع المرض في مستشفى الحرس الوطني بجدة.

"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة "الغامدي"، ومنسوبي محافظة ضمد، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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