شاهد من جدة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 209 آلاف م2

شبوك وعقوم ترابية بداخلها مبانٍ ومستودعات ومركبات وحظائر للأغنام

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، أمس، تعديات على أراضٍ حكومية بحي الحرازات بلغت مساحتها 209 آلاف متر مربع؛ تمثلت في إقامة شبوك وعقوم ترابية بداخلها مبانٍ ومستودعات من البلوك والزنك ومركبات ومعدات ثقيلة وحظائر للأغنام.

وأكّدت اللجنة أنها مستمرة في مراقبة ومتابعة الأراضي لمنع التعدي عليها، وتنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.