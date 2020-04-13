أعضاء الجهاز الفني بنادي الشباب يوافقون على تخفيض رواتبهم بسبب فيروس كورونا

تقدم الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة المدرب الإسباني لويس غارسيا بمبادرة تتضمن التنازل عن 50 ٪ من الرواتب الشهرية طيلة فترة توقف النشاط الرياضي بالمملكة.

بدورها، ثمنت إدارة النادي هذه المبادرة من قبل لويس جارسيا وجميع أعضاء الجهاز الفني، مشيرةً إلى أن ذلك ينم عن مدى حسن إدراكهم للمسؤولية والتضامن مع النادي بكل الظروف، حيث توقف المداخيل المالية الحالية من جراء التأثير المباشر من تبعات هذا الوباء، سائلةً المولى في الوقت ذاته أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يبارك بكل الجهود للقضاء على هذه الجائحة بعونه تعالى.