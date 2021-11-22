مدرب الهلال "جارديم" يرسم خطة النهائي الآسيوي .. أمام "بوهانج" الكوري

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال جاهزيته لمواجهة نظيره بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري الأبطال 2021 .

ووضع مدرب الأزرق البرتغالي "جارديم"، مساء اليوم الاثنين، الخطة المناسبة للمواجهة، من خلال المران للنهج التكتيكي الذي سيتبعه خلال المباراة، حيث ركز على الجوانب الفنية، وفرض على اللاعبين تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة كروية على جزء من الملعب.