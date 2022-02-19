مصري ضرب عروسه في الشارع.. شاهد ما حدث في قاعة الفرح وأثار الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو صادمًا لعريس يعتدي على عروسه بالضرب في أحد شوارع مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة، لكن الأغرب وما أثار موجة من الغضب والجدل، هو فيديو آخر للعروسَيْن في قاعة العرس.



ليلة درامية

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية: ليلة درامية عاشتها مدينة الإسماعيلية، بدأت بالضرب، وانتهت بالرقص والزفاف، فيما عقدت مواقع التواصل الاجتماعي محاكم عاجلة لإدانة عريس انهال بالضرب على عروسه وسط الشارع؛ ما دفعه للخروج في مقطع مصور وأمامه "عشاء العروسَيْن" وهو يحتضن عروسه، ويحمد الله الذي نجاه من الحسد ومن العين التي أصابتهما.



ضرب عروسه في الشارع

وحسب الصحيفة، كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو، يرصد واقعة مؤسفة بشارع السلطان حسين بالإسماعيلية؛ إذ أقدم شاب يوم زفافه على ضرب عروسه أمام المارة، وأخذ يوجه لها اللكمات والصفعات دون النظر إلى أي اعتبارات أخلاقية أو عائلية.



وبدأت تفاصيل الواقعة حين ذهب عريس ليصطحب عروسه من أحد مراكز التجميل، وإذا به يُفاجَأ بشقيقته تُبلِّغه بأن العروس تحدثت معها بصوت مرتفع أمام الناس؛ ما جعله يستشيط غضبًا؛ ويعتدي بالضرب على العروس، ويحاول حملها داخل سيارة الزفاف عنوة؛ فذهبت العروس لقسم أول الإسماعيلية، وأبلغت قوة القسم بأنها لا تريد الذهاب لبيت الزوجية، ولكن العروسين انصرفا من أمام قسم الشرطة دون تحرير إفادة بعد أن تدخَّل أهل العروسين، وتم التصالح بينهما.



رقص في حفل الزفاف

وبثَّت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي فيديو للعروسين وهما يرقصان في قاعة الفرح، وعقب انتهاء مراسم الزواج والحفل في القاعة ذهبا إلى منزلهما.



كما بثت وسائل الإعلام فيديو آخر، التُقط في منزل الزوجية، يؤكد فيه العريس أنه لم يضرب عروسه، وأنهما في وئام وحب، وهما الآن في طريقهما لقضاء شهر العسل في أحد المنتجعات.



قصة حب منذ 13 عامًا

وأكد والد الزوج عدم وجود أي مشاكل بين العروسَين، موضحًا أن العروسَين ابنا عم، ويعيشان قصة حب منذ 13 عامًا، ولا توجد أي مشاكل كما صوَّرت المنشورات المتداوَلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه تمت المبالغة في الأمر، ولم يتم نقله بالصورة الحقيقية.



رسالة غاضبة من المجلس القومي للمرأة

وحسب موقع "صدى البلد"، علَّقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على واقعة ضرب عريس عروسَه في الإسماعيلية؛ إذ عبَّرت عن غضبها واستيائها من الواقعة.



وقالت "مرسي" في تدوينة لها عبر صفحتها على فيسبوك: "يا راجل، الرجال لا يضربون النساء، يا راجل بتضرب مراتك وهي بفستان الفرح، يا راجل بتضربها في الشارع وقدام الناس!".



وتابعت: "يا عروسة أنتِ عملتِ صلح بس افتكري الصلح مش خير خالص في حالتك ومش هنستغرب أبدًا أن يتهور عليك ويقتلك أو يضربك أمام أولادك أو في الشارع تاني وأنت معك الولاد.. غياب التربية والاحترام والمروءة هو بداية انهيار الأسرة".