"صحة مكة" تكرم العاملين بمغسلة جامع التوحيد الخيرية

نظير جهودهم الكبيرة خاصة مع جائحة "كورونا"

كرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التوعية الدينية العاملين بمغسلة الأموات الخيرية بجامع التوحيد بمكة المكرمة لما قدموه من جهدٍ وتضحيات على مدار العام وخصوصًا في جائحة كورونا، وفق الإجراءات والاحترازات الصادرة من وزارة الصحة .

جاء ذلك خلال زيارة مدير إدارة التوعية الدينية بصحة مكة هلال بن موسي كادومي إلى مقر مغسلة جامع التوحيد والذي قدم شهادات الشكر والهدايا القيمة للعاملين بالمغسلة .

وتوجه مدير مغسلة الأموات الخيرية بجامع التوحيد الدكتور عادل بصفر بالشكر لله ثم للقيادة الرشيدة لاهتمامها البالغ للعناية بتكريم الأموات، لافتًا إلى أن هذا مما تميزت به المملكة العربية السعودية خلال فترة الجائحة، إذ إن الأموات بمرض كورونا يلقون إكراماً كبيرًا .