المياه الوطنية: منافذ بيع زمزم مغلقة حتى إشعار آخر

قالت: وفقاً للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية

أعلنت شركة المياه الوطنية، أن منافذ بيع مياه زمزم المباركة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، لا تزال مغلقة حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة: نفيدكم بأنه تم إغلاق منافذ بيع مياه زمزم المباركة حتى إشعار آخر، وذلك وفقاً للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية.

وأشارت إلى أن المياه متوافرة في فروع أسواق بنده وهايبر بنده وأسواق العثيم وأسواق لولو ماركت.