مهرجان الصقور يتوِّج الفائزين بالأشواط الثلاثة الأولى في مسابقة الملواح

تنطلق المزاين (للسعوديين - الدولية المفتوحة) يومَيْ 1 و2 فبراير المقبل

شهدت مسابقات الملواح (الدعو) 400 متر في يومها الأول من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى منافسة حامية الوطيس بين الصقارين المشاركين في الأشواط المخصصة للسعوديين في فئة حر قرناس للفوز بجوائز يتجاوز سقفها حدود الـ17 مليون ريال سعودي.

وفي التفاصيل، حقق المتسابقون نتائج لافتة في منافسات الملواح (السرعة) للطير الحر ضمن مسابقات فئة الطيور المدرجة في المهرجان الذي انطلق اليوم في ملهم شمال الرياض.

وجاءت نتائج الشوط الأول من مسابقة الملواح "الدعو" 400 متر فئة (حر قرناس):

المركز الأول: الصقار حمود زومان صاحب الصقر خزام في مدة زمنية بلغت 20.720 ثانية.

المركز الثاني: الصقار بزاع المطيري صاحب الصقر سلمان في مدة زمنية بلغت 22.264 ثانية.

المركز الثالث: الصقار غانم الشراري المركز الثالث بصقره مكتوم في مدة زمنية بلغت 22.573 ثانية.

وفي الشوط الثاني فئة (حر قرناس) الصقور جاءت النتائج على النحو الآتي:

المركز الأول: أبشر لصاحبه برغش المنصوري مسجلاً مدة 22.174 ثانية.

المركز الثاني: بلال لصاحبه مبارك البوعينين مسجلاً مدة 22.775 ثانية.

المركز الثالث: سهيل لصاحبه محمد السبيعي مسجلاً مدة 22.147 ثانية.

وشهد الشوط الثالث من فئة (حر قرناس) فوز الصقور:

الأول: جلمود لصاحبه رميزان الدوسري مسجلاً مدة 21.252 ثانية.

الثاني: نياف لصاحبه عموش الدوسري مسجلاً مدة 21.704 ثانية.

الثالث: عزيز لصاحبه عبدالرحمن العجمي مسجلاً مدة 22.251 ثانية.

ويتميز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بمشاركة محلية ودولية واسعة؛ إذ سجلت كشوفات المشاركين في مسابقات المهرجان 1700 صقر للفوز بجوائز المهرجان التي تعد الأضخم على مستوى مسابقات الصقور في العالم.

وعلى مدى الأيام الستة القادمة يتنافس الصقارون السعوديون لاختيار 240 فائزًا في الأشواط المخصصة للسعوديين، فيما خصصت الأشواط الدولية المفتوحة للمشاركين من السعودية ودول الخليج والمشاركين من جميع دول العالم؛ إذ يخوضون غمار المنافسة لتتويج 120 فائزًا في 12 شوطًا. أما أشواط الكؤوس في مسابقة الملواح 400 متر فتتضمن فئة المسابقة الكؤوس لفئة الحر فرخ، وفئة الشاهين فرخ، وفئة الجير تبع فرخ، وفئة القرموشة فرخ، وفئة الجير شاهين قرناس، وفئة القرموشة قرناس، وفئة الشوط الدولي المفتوح، وفئة الحر قرناس، وفئة الشاهين قرناس، وفئة الجير تبع قرناس، وفئة جير بيور قرناس، وفئة جير بيور فرخ، وأخيرًا فئة جير شاهين فرخ.. وستُجرى المنافسات لتتويج 39 فائزًا.

أما بخصوص مسابقة المزاين (للسعوديين - الدولية المفتوحة) فتنطلق يومَي 1 و2 فبراير القادم ضمن فئتي (الحر - فرخ / قرناس) و(الجير بيور فرخ/ قرناس).