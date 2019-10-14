شاهد.. كيف استقبل ولي العهد الرئيس الروسي؟

سلام حار وابتسامات كبيرة بين القائدين

وثقت بعض الصور عمق العلاقة المتميزة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له، اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، في بداية زيارته الرسمية إلى المملكة.

وأظهرت إحدى الصور تبادل السلام الحار بين القائدين، فيما التقطت أخرى ابتسامة كبيرة على محيا ولي العهد؛ ترحيباً بضيف السعودية الاستثنائي.

وتتسم علاقة ولي العهد بالرئيس الروسي بتفاهم خاص، وقد عبّرا عنه بوضوح في أكثر من محفل دولي، حتى أصبح ذلك التفاهم مما يُعهَد عنهما في اللقاءات الدولية عندما تجمعهما سوياً.

وسبق أن التقى الأمير محمد بن سلمان والرئيس "بوتين" عدة مرات منها خلال زيارات ولي العهد إلى روسيا؛ التي أسست للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.