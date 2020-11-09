وزير الرياضة : متفائل في استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية 2030

قال وزير الرياضة ورئيس ملف الرياض 2030 ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ،إنه متفائل باستضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية 2030، نظرًا للملف القوي الذي قدم لاستضافة الحدث.
وقال "الفيصل" في تصريحات لبرنامج "الديوانية" عبر القنوات الرياضية السعودية: "نتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على دعمهما اللا محدود".
وأضاف: "اليوم نستكمل المسيرة والعطاء الذي نحظى به في القطاع الرياضي، والمملكة العربية السعودية أثبتت للجميع، أنها قادرة على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية".
وختم قائلاً: "نحن مستعدون لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 لكن أمامنا عمل كبير لنصل إلى التجهيز العالي، من جميع النواحي وهذا ما نسعى إليه بإذن الله".
قدم الشكر لمقام خادم الحرمين وولي عهده على الدعم اللامحدود
قال وزير الرياضة ورئيس ملف الرياض 2030 ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ،إنه متفائل باستضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية 2030، نظرًا للملف القوي الذي قدم لاستضافة الحدث.
وقال "الفيصل" في تصريحات لبرنامج "الديوانية" عبر القنوات الرياضية السعودية: "نتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على دعمهما اللا محدود".
وأضاف: "اليوم نستكمل المسيرة والعطاء الذي نحظى به في القطاع الرياضي، والمملكة العربية السعودية أثبتت للجميع، أنها قادرة على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية".
وختم قائلاً: "نحن مستعدون لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 لكن أمامنا عمل كبير لنصل إلى التجهيز العالي، من جميع النواحي وهذا ما نسعى إليه بإذن الله".