شاهد.. موجة ضباب كثيف تغطي شوارع وطرق الباحة

تواجد مروري وانتشار أمني للحفاظ على سلامة المرتادين

تشهد منطقة الباحة هذه اللحظات موجة ضباب كثيفة استدعت انتشار الجهات الأمنية بالمنطقة من المرور والدوريات الأمنية في شوارع وطرق الباحة تحديدًا، بسبب كثافة الضباب وحركة سير المركبات.

"سبق" وثقت جانبًا من تواجد رجال المرور في الشوارع وانتشارهم للحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وقد ارتدوا الزِّي الواقي من المطر.

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21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 08:51 PM

تواجد مروري وانتشار أمني للحفاظ على سلامة المرتادين

شاهد.. موجة ضباب كثيف تغطي شوارع وطرق الباحة

أحمد العبدالله

الباحة

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تشهد منطقة الباحة هذه اللحظات موجة ضباب كثيفة استدعت انتشار الجهات الأمنية بالمنطقة من المرور والدوريات الأمنية في شوارع وطرق الباحة تحديدًا، بسبب كثافة الضباب وحركة سير المركبات.

"سبق" وثقت جانبًا من تواجد رجال المرور في الشوارع وانتشارهم للحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وقد ارتدوا الزِّي الواقي من المطر.

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