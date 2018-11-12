عبدالغني: آسيوية الأخضر الشاب ستمنحنا دافعاً قبل كأس آسيا

أكد أن نوعية اللاعبين وتطور الدوري ساهما في جاهزية اللاعبين

أكد مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حسين عبدالغني، أن المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي تأتي امتداداً للمرحلة الماضية بهدف إكمال استعداد الأخضر لكأس آسيا، مؤكدًا أنهم يسعون لتحقيق الاستفادة الكاملة من المعسكر.

وأشار عبدالغني إلى أن تحقيق المنتخب السعودي للشباب لقب كأس آسيا سيكون دافعاً للجميع.

وقال: "نبارك لمنتخبنا الوطني للشباب اللقب، فهذا هو وضع الكرة السعودية تأتي دائمًا في المقدمة، ونتطلع لأن تستفيد الكرة السعودية منهم، فوجودهم مهم جدّاً، فكُرة القدم لا تعتمد على السنّ؛ بل على الأداء، الخبرة تكتسب بالممارسة".

وعن اختلاف مدة المعسكرات قال: "نوعية اللاعبين المحترفين ومستوى الدوري اختلفا كثيرًا عن الماضي؛ مما يجعل اللاعب أكثر جاهزية عند انضمامه للمنتخب، وهو ما لم يكن موجودًا في الماضي بسبب قلة عدد الأندية، ومستوى الدوري بشكل عام".