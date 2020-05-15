شاهد.. لوحات ترسمها هطولات على جنوب شرق تبوك والطريق السريع

فيما توقعت "الأرصاد" استمرار الأمطار مصحوبة برياح نشطة تحد الرؤية

"تصوير خالد عبدالدائم": هطلت اليوم أمطار على مدينة تبوك، ووثقت صورًا على جنوب شرق تبوك وطريق "المدينة- تبوك السريع".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك.