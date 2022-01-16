الأكاديمية السعودية للطيران المدني تدشن برنامج دبلوم خدمة المطارات

بمشاركة 130 متدرباً ومتدربة سيتم تأهيلهم للعمل في مطار البحر الأحمر

دشّنت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز برنامج "دبلوم خدمة المطارات"، بمشاركة 130 متدرباً ومتدربة سيتم تأهيلهم مهنياً وعملياً؛ لتمكينهم من العمل في مطار البحر الأحمر الدولي.

ويأتي تدشين البرنامج على هامش اتفاقية الشراكة التي أبرمت بين الأكاديمية السعودية وشركة البحر الأحمر للتطوير، والتي تأتي ضمن إطار توجه الأكاديمية لتطوير شراكاتها في مجال التدريب؛ لما يلعبه من دور فاعل ومؤثر في تأهيل العاملين، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، كما يأتي ضمن مسؤوليات الأكاديمية تجاه توطين صناعة الطيران المدني بالكوادر البشرية من الشباب السعودي المؤهل بأحدث التقنيات.

وتُشرف الأكاديمية السعودية وكلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز على برنامج "دبلوم خدمة المطارات"، والذي يستمر لمدة عامين وثلاثة أشهر، يتخلله برنامج مخصص لتعليم اللغة الإنجليزية لمدة ثلاثة أشهر، ومن ثم سيخضع المتدربون للتدريب المهني لمدة 18 شهراً، ويختتم برنامج الدبلوم بتدريب عملي لمدة ستة أشهر.

يُذكر أن شركة البحر الحمر للتطوير، المُنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، كانت قد أبرمت عقداً لتصميم المطار الخاص بمشروع البحر الأحمر مع الشركة البريطانية العالمية "فوستر وشركاه"، وينتظر أن يستوعب المطار مليون مسافر سنوياً، وسيضم حركة رحلات داخلية ودولية بطاقة استيعابية إجمالية تصل في ذروتها إلى "900" مسافر في الساعة، كما سيحظى المطار بتصميم مستدام صديق للبيئة يحاكي جمال المناظر الطبيعية المحيطة بموقعه، ويجسد رؤية مشروع البحر الأحمر، وذلك تماشياً مع أهداف التنمية الاستدامة التي وضعتها شركة البحر الأحمر للتطوير منذ إعلان إطلاق المشروع.