"آل عيبان" على وظيفة أمين لأمانة نجران بالمرتبة الرابعة عشرة

صدر قرار من مجلس الوزراء بترقية المهندس حمد بن حسين عيبان بالحارث على وظيفة أمين لأمانة منطقة نجران بالمرتبة الرابعة عشرة.

وقد رفع المهندس حمد عيبان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان، وإلى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول، وإلى وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي على هذه الثقة الكريمة؛ سائلًا الله عز وجل أن تكون عونًا له في أداء رسالتة العملية.

"سبق" تتقدم بالتهنئة للمهندس حمد آل عيبان؛ متمنين له التوفيق.