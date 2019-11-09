"النعيمة ": شكرًا للتشريف وحَمْل كأس آسيا.. ثقتنا باللاعبين تكبر

تصوير: ماجد البقمي

قدَّم صالح النعيمة، قائد الهلال الدولي السابق وأهم وأبرز لاعب مثَّل الفريق الأزرق في تاريخه في خط الدفاع "ليبرو"، الشكر لإدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل على اختياره لحمل الكأس القارية قبل إطلاق صفارة لقاء البداية بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني، الذي انتهى هلاليًّا بهدف دون مقابل (في لقاء الذهاب من نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم).

كما أشار النعيمة وهو يقدم الكأس للجماهير وسط ملعب جامعة الملك سعود بالرياض إلى الثقة الكبيرة التي يجدها في عناصر الفريق الأزرق لحسم اللقاء في لقاء الإياب في اليابان بمشىيئة الله، والعودة لأرض الوطن وهم يحملون الكأس.