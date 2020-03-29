"سايس": احتمالية الإصابة بـ"كورونا" لدى مرضى الربو مماثلة لأقرانهم الأصحاء

الجمعية أكدت ضرورة التحكُّم الجيد في الربو دائمًا خاصة خلال هذه الفترة

أكدت الجمعية السعودية للحساسية والربو والمناعة سايس SAAIS، إحدى الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود، ضرورة التحكم الجيد في الربو دائمًا، خاصة خلال هذه الفترة مع انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد، وذلك بالانتظام على الخطة العلاجية (كالبخاخات المختلفة وتطعيم الحساسية والعلاجات البيولوجية، وغيرها)؛ وذلك لتفادي المضاعفات - بإذن الله - في حال الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت: كما أن الالتزام بالخطة العلاجية، والمداومة على الأدوية الوقائية، يقللان من نوبات الربو خلال هذه الفترة الحرجة، ومن التعرض للعدوى في المؤسسات الصحية والطوارئ.

ونصحت الجمعية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بتويتر @SaudiAAIS المرضى الذين يعانون أعراض الربو، ولا يستخدمون أدوية وقائية، إلى التواصل مع أطبائهم عن بُعد إن أمكن؛ وذلك لتقييم حالتهم، وصرف العلاجات المناسبة.

وعبّرت الجمعية عن تفهمها القلق الناتج لدى مرضى الربو، وأهالي الأطفال المصابين بحساسية الصدر، بخصوص فيروس كورونا الجديد؛ إذ إن الالتهابات الفيروسية بشكل عام من أكثر أسباب نوبات الربو.

وأشارت إلى أنه بحسب البيانات المتوافرة حاليًا فإن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا لدى مرضى الربو مماثلة لأقرانهم الأصحاء.

واستدركت: لكن مريض الربو المصاب بفيروس كورونا قد يتعرض لمضاعفات شديدة، ربما تستلزم دخوله العناية المركزة، خاصة إذا لم يكن هناك تحكُّم مثالي في الربو قبل الإصابة بالفيروس.

وشددت "سايس" على ضرورة متابعة الإرشادات، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى المعتادة، كغسل اليدين، وتجنب الخروج من المنزل أو الذهاب للأماكن المزدحمة لتقليل احتمالية الإصابة بالميكروبات عمومًا، وبفيروس كورونا خصوصًا. سائلة المولى أن يحفظ الجميع وبلادنا الغالية من كل مكروه.