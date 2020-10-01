الكونغو الديمقراطية: 26 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

إجمالي الإصابات 10 آلاف والوفيات 272 شخصاً

سجلت الكونغو الديمقراطية خلال الساعات الـ24 الماضية، 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 10 آلاف و685 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 272 شخصاً.