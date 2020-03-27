الضمان الصحي: هذه آلية صرف الأدوية خلال إجراءات الوقاية من كورونا

توفير صيدليات معتمدة داخل الشبكة الطبية وموزعة بشكل جغرافي واسع

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميماً إلحاقياً مهماً تم توزيعه على شركات التأمين الصحي كافة المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين؛ نظراً للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة -حفظها الله- خلال الوضع الراهن لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) .

وأكد التعميم على ضرورة التقيد بالتعميم السابق الصادر بتاريخ 12/5/2019م بخصوص آلية إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم، وبالأخص من يعاني من أمراض مزمنة، كما شدد التعميم على إعادة صرف الأدوية للمؤمن لهم دون الحاجة لزيارة المريض للعيادة (إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة لمعاينة المريض من قبل الطبيب المختص).

إضافة إلى إمكانية إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم من خلال التواصل مباشرة مع شركة التأمين من أجل تمديد صلاحية إعادة صرف الدواء لمدة ثلاثة أشهر، أو حتى تاريخ انتهاء الوثيقة في حال كانت وثيقة التأمين تنتهي قبل ثلاثة أشهر، ثم التواصل مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين من أجل طلب إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم من خلاله عن طريق الطبيب المختص.

ونوه التعميم إلى أن تلتزم الشركة بتوفير صيدليات معتمدة داخل الشبكة الطبية لديها وموزعة بشكل جغرافي واسع، بما يخدم المؤمن لهم كافة في مختلف مواقعهم من أجل صرف الدواء، وأن تلتزم الصيدليات بالتحقق من هوية الشخص المستلم للدواء، كما يمكن لشركة التأمين وبالتنسيق مع الصيدليات المتعاقد معها قيامهم بتوصيل الأدوية للمؤمن لهم، كما يتعين على شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها

لتوعية عملائهم بهذه الإجراءات، وبالأخص الذين لديهم أمراض مزمنة بإمكانية إعادة صرف الدواء واستلامه في منازلهم.