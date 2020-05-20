تركيا.. 23 وفاة و972 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 152587 حالة

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152587.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4222.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 113987 شخصًا حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

3

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 09:35 PM

ارتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 152587 حالة

تركيا.. 23 وفاة و972 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,249

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152587.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4222.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 113987 شخصًا حتى الآن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020