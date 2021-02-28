أمير مكة ونائبه يستقبلان مدير شرطة المنطقة السابق والمكلف حديثاً

قدما الشكر لـ"العتيبي" نظير فترة عمله وهنآ "الجابري" بمنصبه الجديد

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان في الإمارة بجدة مدير شرطة المنطقة السابق اللواء عيد العتيبي يرافقه مدير شرطة المنطقة المكلف حديثاً اللواء صالح الجابري.

‏كما قدم أمير مكة ونائبه الشكر للواء "العتيبي" نظير جهوده خلال فترة عمله مديراً لشرطة المنطقة ،كما هنّآ اللواء الجابري بمناسبة تعيينه.