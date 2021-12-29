راوتر هواوي الجديد HUAWEI 4G Router 3 Pro.. موجه لشبكة 4G بسرعة 300 ميجابت

مزود بشبكة Wi-Fi الذكية ذات النطاق المزدوج.. تصميم بسيط وسهل التناسق مع بيئة المنزل

يتطلّب الحصول على شبكة لاسلكية بشكل عام، اتصال الألياف البصرية وجهاز توجيه. ويعني ذلك أيضاً أن الشبكة مرتبطة بموقع معين، ولا يمكن إنشاء شبكة Wi-Fi مؤقتة بهذه الطريقة، وتتمثل إحدى الطرق لحل هذه المشكلة في الحصول على اتصال منفصل بشبكة 4G لكل جهاز يتم استخدامه، وهو أمر صعب ومكلف للغاية. ومع ذلك، يمكنكم حل هذه المشكلة بسهولة باستخدام راوتر HUAWEI 4G Router 3 Pro، وهو منتج جديد في سلسلة HUAWEI 4G Router.

ولقد تم تحسين الجهاز الجديد ليتوافق مع خدمات شركات الاتصال المتعددة وليوفر سرعة النقل القوية وتغطية شبكة الـWi-Fi والاستقرار وإمكانية استخدام البرامج، ويتمتع الجهاز بالمزايا التالية: اتصال LTE Cat7 عالي السرعة واتصال Wi-Fi مزدوج النطاق AC1200 واتصال منفذ شبكة جيجابت الكامل.

الاتصال بالشبكة عبر بطاقة SIM

يدعم جهاز التوجيه HUAWEI 4G Router 3 Pro وظيفة الوصل والتشغيل مع بطاقة SIM 4G/3G، ويتيح للمستخدمين الوصول إلى شبكة 4G اللاسلكية ذات النطاق العريض، ويأتي جهاز HUAWEI 4G Router 3 Pro مقاس 7 بوصات بقاعدة قابلة للإزالة، ويمكن إخراجه بسهولة مع قابلية الحمل.

تصميم بسيط وسهل التناسق مع بيئة المنزل

ورث جهاز HUAWEI 4G Router 3 Pro التصميم البسيط والأنيق من سلفه، ويتميز بزوايا دائرية و6 هوائيات مخفية، مما يضمن الانسجام والتوازن البصري ويتيح الاندماج بشكل مثالي مع البيئة المنزلية.

وحدات المعالجة المركزية ثنائية النواة التي توفر سرعات 4G LTE الكبيرة

يدعم جهاز HUAWEI 4G Router 3 Pro معدل تنزيل يبلغ 300 ميجابت في الثانية لشبكات Cat7 LTE، وسيستغرق المستخدم أقل من دقيقة واحدة لتنزيل فيلم بحجم 1 جيجابايت، ويتم استخدام وحدة المعالجة المركزية ثنائية النواة على جهاز توجيه Huawei 4G للمرة الأولى لدعم سرعات اتصال أسرع، وستكون إحدى النوى مسؤولة عن معالجة تطبيقات الخدمة والأخرى عن معالجة بروتوكولات الاتصال، وعندما تعمل النوى المزدوجة معاً، يتم تقليل الوقت اللازم لتبادل المعلومات داخل جهاز التوجيه بشكل كبير، وبالتالي زيادة سرعات الوصول إلى الإنترنت ومعدل الإرسال.

شبكة Wi-Fi AC1200 مزدوجة النطاق لاتصال أسرع

يجمع جهاز HUAWEI 4G Router 3 Pro بين إشارات النطاق المزدوج 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز في شبكة Wi-Fi واحدة ويدعم نطاقين ترددين، ويصل معدل ذروة إرسال Wi-Fi النظري إلى 1167 ميجابت في الثانية، مما يدعم 64 مستخدمًا متصلًا كحد أقصى في نفس الوقت.

أربعة منافذ RJ-45 GE لمزيد من التوصيلات

يوفر راوتر HUAWEI 4G Router 3 Pro أربعة منافذ لشبكة جيجابت، بما في ذلك منفذ شبكة للتكيّف الذاتيGE LAN/WAN وثلاثة منافذ LAN جيجابت لتوفير اتصال أسرع، وتتيح منافذ الشبكة ذات الأربعة جيجابت للمستخدمين الاستفادة القصوى من النطاق العريض المنزلي والاستمتاع بسرعة شبكة جيجابت LAN عند مشاهدة التلفزيون أو استخدام الحواسيب.

منصة واحدة للإدارة الفعّالة لأجهزة التوجيه والأجهزة المنزلية الذكية الأخرى

يستطيع المستخدمون تعديل إعدادات HUAWEI 4G Router 3 Pro بسرعة كبيرة وإدارة الشبكة المنزلية باستخدام تطبيق HUAWEI AI Life، ويمكنهم إدارة الأجهزة عن بُعد وعرض حالة اتصال الجهاز وتحديد شبكات الـWi-Fi ومعدل الاتصال للأجهزة وفصل الأجهزة وتحديد شبكات الـWi-Fi للضيوف وتحديد توقيت شبكة الـWi-Fi عبر التطبيق، ويتم تفعيل التشخيص بنقرة واحدة أيضاً.

ثلاث مزايا حماية أمنية ذكية

يُعدّ جهاز التوجيه، باعتباره بوابة الشبكة، ذا أهمية كبيرة في حماية أمن معلومات المستخدم، ويوفر راوتر HUAWEI 4G Router 3 Pro ثلاث مزايا للحماية الأمنية الذكية التي تضمن الحفاظ على خصوصية المستخدم وأمن الشبكة، ونظراً لميزة صد الاختراقات الخارجية، يستطيع جهاز HUAWEI 4G Router 3 Pro اكتشاف الاختراق إذا حاول أحد المتسللين كسر كلمة مرور شبكة الـWi-Fi ومنع وصول المتسلل إليها. كما يدعم الراوتر أوضاع التشفير مثل WPA-PSK/WPA2-PSK لضمان أمن بيانات المستخدم، علاوةً على ذلك، يمكن للمستخدمين فصل أي جهاز غير معروف متصل بالشبكة بنقرة واحدة عبر تطبيق HUAWEI AI Life.

السعر والتوافر:

والجدير بالذكر أنّ راوتر HUAWEI 4G Router 3 Pro متوفر للبيع المباشر في المملكة العربية السعودية بسعر 569 ريالًا سعوديًا.