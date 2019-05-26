الكويت.. رجل أعمال يهرب بـ10 ملايين دينار

متورط في غسيل أموال ونصبٍ وشيكات بلا رصيد

تحرّك نواب بمجلس الأمة الكويتي؛ للمطالبة بضبط رجل أعمال متورط في احتيال بـ10 ملايين دينار كويتي.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن النائب رياض العدساني الذي طالَبَ الجهات المختصة بمباشرة اختصاصاتها والتحرك لضبط وإحضار رجل أعمال هرب بطريقة غير مشروعة.

ووفقًا للصحيفة؛ فإن رجل الأعمال هرب وتحايل على منع السفر الواقع عليه على خلفية قضايا مشبوهة، بينها غسل أموال ونصب واحتيال وشيكات بلا رصيد تجاوزت 10 ملايين دينار.

وقال العدساني: إن ما حدث "يؤكد ما ذكرته سابقًا بحق المتورطين، وأن هناك شبهات بجرائم مالية وتجاوزات صارخة وتكسبًا غير مشروع وتضخمًا في الأرصدة البنكية لدى بعضهم؛ موضحًا أن على الجهات المختصة "التحرك من دون تهاون أو تَراخ لإحضار المتهم الهارب، وتشديد الإجراءات على المتورطين معه، وبينهم نائب سابق؛ كي لا يهربوا خارج البلاد".

وشدد النائب الكويتي على ضرورة "تطبيق القانون على كل متجاوز استغل نفوذه وحقق انتفاعًا شخصيًّا ضخّم أرصدته البنكية وحركة حساباته غير الطبيعية التي لا تتناسب مع دخلهم المالي، وهذا هو قمة التجاوز والتكسب غير المشروع والمشبوه ومخالفة قوانين الدولة".