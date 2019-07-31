إمارة تبوك: "وسم تبرئة_قاتل_ومغتصب_امي" ينافي الواقع

أكدت صدور صك شرعي بحق المتهم ونفذ الحكم قبل إطلاقه

أكد المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة تبوك، علي القحطاني عدم صحة ما تم تداوله في "تويتر" تحت وسم ‎#تبرئة_قاتل_ومغتصب_امي، مشيرًا إلى أنه لا يتفق مع حيثيات القضية التي وقعت قبل عدة سنوات.

‏وقال "القحطاني": أحيل المتهم للتحقيق لدى جهات التحقيق وبعد استيفاء كل جوانب التحقيق بما فيها تقرير الطب الشرعي أحيلت القضية للمحكمة الشرعية وصدر حكم شرعي وأيّد من قبل الاستئناف ونُفذ الحكم قبل إطلاق سراحه.