إحباط تهريب أكثر من طن من مادة القات المخدر في جازان

تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية

صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أحبطت تهريب طن و (50) كيلو جراماً من مادة القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443 09:14 PM

تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية

إحباط تهريب أكثر من طن من مادة القات المخدر في جازان

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أحبطت تهريب طن و (50) كيلو جراماً من مادة القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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