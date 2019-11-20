المرصد السوري لحقوق الإنسان: فصائل موالية لتركيا تواصل انتهاكاتها في عفرين

قامت بعمليات سلب ونهب واعتقال

واصلت فصائل موالية لتركيا، انتهاكاتها بمدينة عفرين السورية؛ حيث قامت بعمليات سلب ونهب واعتقال وتضييق؛ لإجبار من بقي بها على مغادرتها.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم، أن مصادر موثوقة أفادت بأن مجموعة عسكرية تنتمي لـ"فرقة الحمزة" الموالية لتركيا؛ داهمت قرية الباسوطة بريف عفرين، واعتقلت 4 أشخاص من أهالي القرية من منازلهم، واقتادتهم إلى سجن بمركز المدينة، دون توضيح أسباب ودوافع ذلك الاعتقال حتى اللحظة.



أضاف البيان أن عناصر من فصيل "جيش الشرقية" الموالي لتركيا، قطعت آلاف الأشجار الحراجية قرب قرية مسكة فوقاني التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين، وقامت ببيعها كـ"حطب للتدفئة"، فضلًا عن مواصلتها لقطع آلاف الأشجار بالقرب من قرية جوباتا بناحية جنديرس أيضًا.