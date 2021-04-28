موقعة "حديقة الأمراء" الليلة.. بوكيتينو يتحدى.. وغوارديولا: جاهزون للإطاحة بـهم

في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بين "سان جرمان" و"السيتي"

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره مانشستر سيتي اليوم الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء" في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، على أن تكون مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الاتحاد".

ويسعى باريس سان جيرمان، الذي أقصى برشلونة وبايرن ميونيخ في الأدوار الإقصائية لهذا الموسم، إلى التأهل للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

وسئل ماوريسيو بوكيتينو في المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس الثلاثاء قبل المباراة، عما إذا كان إقصاء برشلونة وبايرن ميونيخ سيمنح ثقة للفريق، فرد قائلاً «قبل أشهر كان علينا التركيز على مباراة برشلونة، والفوز عليه، ثم بايرن ميونيخ، نحن نتحدث عن دوري أبطال أوروبا، ثاني أهم بطولة بعد كأس العالم، الأنظار كلها موجهة إلى دوري الأبطال، نحن نشعر بالراحة الآن، نعرف جيداً أننا سنواجه فريقاً رائعاً، عمل كثيراً من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، إنه فريق يملك لاعبين رائعين، لكننا واثقون من أنفسنا، ونحترم منافسينا، لكن مباراة الغد ستكون مختلفة عن مواجهتي برشلونة وبايرن ميونيخ».

وعما إذا كان مانشستر سيتي أقوى من بايرن ميونخ، أضاف بوكيتينو «مانشستر سيتي هو أحد أقوى الفرق في العالم، ويملك أفضل مدرب، وبالتأكيد سيكون أقوى من بايرن ميونيخ، دعونا نرى، لا نعرف ماذا سيحدث، الأمر الأهم هو أن 180 دقيقة ستحدد المتأهل إلى النهائي».

عن خوض مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء بعد فوزين كبيرين في آخر مباراتين خارج الديار في دوري أبطال أوروبا، قال بوكيتينو «سواء على ملعبنا أو خارجه، نحن نبحث دائماً عن تقديم أفضل مستوى ممكن، وفي نفس الوقت أنت تحتاج للفوز في مباراة الإياب من أجل التأهل للنهائي، وعلى أية حال لدينا خبرة في دوري أبطال أوروبا».

وعن مواجهة بيب غوارديولا، أوضح بوكيتينو «بالنسبة لي ستكون المباراة مواجهة بين فريقين جيدين جداً، إنها ليست معركة شخصية بين فردين، عندما نتحدث عن غوارديولا فنحن نتحدث عن واحد من أفضل المدربين في العالم، إن لم يكن الأفضل، أنا معجب بالعمل الذي يقوم به، ليس فقط بسبب بطولاته وإنما الطريقة التي يبني بها الفرق».

ورداً على تصريحات غوارديولا بأنه من المستحيل إيقاف خطورة باريس سان جيرمان لمدة 90 دقيقة، قال بوكيتينو «كلا الفريقين يملكان لاعبين رائعين للقيام بواجباتهم طوال الـ90 دقيقة، ستكون مواجهة صعبة وتنافسية، مانشستر سيتي قدم مشواراً رائعاً في الموسم الجاري وكذلك الماضي تحت قيادة غوارديولا، أتمنى أن نقدم أداءً جيداً ونحقق الفوز».



ومن جانبه تحدث مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا في مؤتمر صحفي أمس عن المباراة المرتقبة اليوم مؤكداً خلال تصريحاته على قوة المنافس وإمكانياته الفنية والبدنية العالية.

وقال بيب غوارديولا في بداية المؤتمر الصحفي: يشرفنا أن نكون أحد الفرق الأربعة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، والمباراة أمام باريس سان جيرمان صعبة، ولكننا نعرف ما علينا القيام به، سنذهب إلى باريس ونحاول الفوز بهذه المباراة.

وحول توقعاته للمباراة، قال غوارديولا: باريس سان جيرمان فريق خطير، ولديهم جودة استثنائية خاصة في تنفيذ الهجمات المرتدة، والسبيل للقضاء على خطورة باريس والسيطرة على المباراة، ستكون من خلال فرض أسلوبنا وطريقة لعبنا، فكلما كنت على طبيعتك، زادت فرصتك في النجاح، جميع اللاعبين لائقون وجاهزون للمباراة، وسعداء جداً بالوصول لهذه المرحلة من عمر البطولة.

وأوضح المدرب الإسباني: عموماً كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، فيمكن أن يكون لديك الكثير من الفرص وتخسر، وقد تكون أرقامك أفضل من المنافس وتخسر، وهذا هو السبب في أن كرة القدم لعبة رائعة، سنحاول فرض أسلوبنا ونستمتع بمباراة رائعة.



وأضاف غوارديولا: تعلمت من يوهان كرويف أن أستمتع بالمباراة، أستمتع بالمسؤولية، أستمتع بالموقف الذي أمر به.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الوصول لنصف النهائي لأول مرة منذ فترة طويلة سيجعل الفريق يلعب بحرية أكبر، قال غوارديولا: إذا تجاوزت ربع النهائي لا يعني ذلك أنك ستتأهل للنهائي، وهناك أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة معتادة على التواجد في هذه الأدوار من البطولة، ولكنه بالنسبة لنا أمر جديد، فهذه المرة الثانية فقط التي نصل فيها للدور نصف النهائي، ومانشستر سيتي ليس من أندية النخبة في هذه البطولة، لكننا نريد أن نصبح كذلك، ونحن محظوظون بما وصلنا إليه حتى الآن، وفق ما نقلت عنه (آس).

