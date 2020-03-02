"منشآت" تنظم دورة ريادة الأعمال في منصات التواصل الاجتماعي بجدة

استمرت 3 أيام.. بمشاركة 27 متدربًا ومتدربة من الإعلاميين والطلاب

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مؤخراً دورة ريادة الأعمال في منصات التواصل الاجتماعي بمدينة جدة، وذلك ضمن مبادرة الإعلام الريادي الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال ونشر ثقافتها.

وانتظم في الدورة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام 27 متدربًا ومتدربة من رواد الأعمال والإعلاميين وطلاب وطالبات الإعلام.

وقدم الدورة أستاذ الإعلام المشارك الدكتور عبدالله الحمود، وتلخصت محاورها في التعريف بأبرز المنصات الاجتماعية والإعلامية في ريادة الأعمال، والبرامج وتطبيقات منصات التواصل الاجتماعي، كذلك آليات البحث عن الخبر الريادي وكيفية الوصول إلى الشريحة المستهدفة، إضافة إلى تعزيز مفاهيم ريادة الأعمال في النصوص الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي الدورة ضمن مبادرة الإعلام الريادي للمساهمة في بناء وتطوير القدرات الإعلامية، والقيام بدور حيوي لتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بمختلف تخصصاتها بما يحقق إثراء المحتوى المحلي الريادي.

وتهدف الدورة إلى بناء جيل إعلامي داعم ومحفز لريادة الأعمال، وإيجاد بيئة إعلامية ريادية تحفز الشباب لبناء مشاريعهم الخاصة، إضافة إلى مناقشة أهمية التسويق الرقمي ومفاهيمه وأدواته لدعم المشاريع الناشئة، وأبرز الممكنات والأساليب اللازمة لتحقيق لذلك.

يذكر أن "منشآت" أقامت منذ إطلاق مبادرة الإعلام الريادي العام الماضي أكثر من 12 دورة تدريبية ضمن المبادرة في ثمانية مدن حول المملكة، وذلك بحضور نحو 300 متدرب ومتدربة.